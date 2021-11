Uma operação com mais de 150 policiais civis do Paraná contra crimes a patrimônio terminou com a prisão de 37 suspeitos nesta quarta-feira (17). Mais cinco adolescentes foram apreendidos. Das capturas, 30 foram de mandados de prisão e sete em flagrante.

A polícia cumpre ainda 33 mandados de busca em todo o estado. Até o momento, foram recuperados quatro celulares, apreendidos dois veículos e uma arma de fogo. Todas as polícias civis dos 26 estados e do Distrito Federal fazem parte desta grande operação.

LEIA TAMBÉM:

>> Strike! Avenida de Curitiba é bloqueada após acidente com nove veículos causado por homem em fuga

>> Curitiba se prepara para o 5G. Quais celulares vão suportar a nova tecnologia?

De acordo com o delegado da Delegacia de Furtos e Roubos da Polícia Civil Marcelo Magalhães, a operação teve números positivos, e ainda ressalta qual o objetivo da operação. “O intuito é tirar de circulação e prender pessoas que praticam ou praticaram crimes de furtos e roubos”, finaliza o delegado.

A operação de âmbito nacional é coordenada pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil. O objetivo é a conclusão de investigações e o cumprimento de medidas cautelares referentes a crimes praticados em residências, estabelecimentos comerciais, veículos de transporte coletivo e estabelecimentos bancários.

Web Stories