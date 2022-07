Por apenas uma dezena, uma simples dezena, três apostas feitas no Paraná deixaram de ganhar o prêmio de R$ 3 milhões do concurso 2504 da Mega-Sena, sorteado na noite desta quarta (27). Sem acertadores, o prêmio acumulou e agora saltou para R$ 20 milhões no próximo sorteio, da Mega-Sena 2505, no próximo sábado (30).

Das três apostas do Paraná que quase faturaram a Mega Sema, duas são simples, realiazas em Apucarana (Loterias por meio de canal eletrônico) e Cascavel (Lotérica Exata). Além destas, outra aposta feita na Lotérica São José, em Vere, fou um bolão com quatro participantes. Cada uma destas três apostas faturou R$ 46,8 mil.

Como apostar na Mega Sena?

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA. O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias CAIXA, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

