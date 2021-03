O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta sexta-feira (12) mostra que foram abertas 37 novas UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 em relação ao dia anterior. Mesmo assim, a ocupação desses leitos segue alta: 96%, contra 95% do relatório anterior.

Das agora 1.607 unidades disponíveis, só 72 seguem livres – duas a menos do que na quinta-feira. O Paraná tem ainda 4.976 pessoas internadas nas redes pública e privada, considerando todos os tipos de leitos para pacientes com suspeita ou confirmação da doença.

Segundo o documento, foram contabilizados mais 5.639 casos de coronavírus e 175 mortes causadas pela Covid-19. Com isso, os números acumulados desde o início da pandemia chegam a 746.594 infectados (536.649 já se recuperaram) e 13.228 óbitos. As vítimas que constam no boletim são 72 mulheres e 103 homens, de 23 a 90 anos. Duas faleceram em dezembro e os demais entre 24 de janeiro a 12 de março de 2021. Até o meio-dia desta sexta, haviam sido aplicadas 613.088 doses de vacina – 458.954 ainda de primeira dose e 154.134 de reforço do imunizante.