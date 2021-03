A crise da falta de oxigênio hospitalar provocada pela fase aguda da pandemia do novo coronavírus fez a Associação das Microcervejarias do Paraná disponibilizar mais de 40 cilindros para atender hospitais de diversas regiões do estado. Empresários iniciaram uma grande mobilização na última sexta-feira (19) para atender ao apelo de hospitais e prefeituras por cilindros de oxigênio.

O movimento organizado pela Procerva já conseguiu disponibilizar mais de 40 cilindros, que serão destinados a atender pacientes de coronavírus em várias regiões do estado. Os equipamentos estão sendo arrecadados e distribuídos nas regiões de atuação de cada fábrica.

Em Curitiba, 20 cilindros foram arrecadados, que atendem individualmente os pacientes. Os equipamentos, que são utilizados na produção de cerveja, estão sendo coletados pelas empresas para serem abastecidos com oxigênio adequado. A ação auxilia na disponibilidade do cilindro e não do oxigênio.

“Nós soubemos da falta desses cilindros de oxigênio nos hospitais, e nos reunimos para criar uma mecânica em que fosse possível retirar esse equipamento das linhas de produção das cervejarias, para disponibilizar para instituições de saúde em todo o estado”, declara Iron Mendes, presidente da Procerva.

Segundo Iron, essa ação colaborativa contribui para a manutenção de uma operação que já foi fortemente impactada pela pandemia. “Estamos fazendo um apelo para atender a população e nos mobilizarmos para a manutenção das atividades, o que reforça a união do setor em prol de uma causa maior e também de todos os envolvidos nessa cadeia produtiva importante em nosso estado”, afirma.

Defesa Civil disponibiliza canal para receber doações

Empresas e pessoas físicas podem contribuir para evitar a falta de cilindros de oxigênio no Paraná. E para centralizar todas as doações, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil disponibilizou um número de telefone, com atendentes disponíveis 24 horas por dia, para quem quiser doar ou empresas os equipamentos para aumentar os estoques do Estado.

Quem puder disponibilizar cilindros, basta ligar para o número (41) 3281-2532 para receber as orientações da Defesa Civil. O órgão, junto com o Corpo de Bombeiros, fará a logística para receber os insumos e disponibilizá-los aos hospitais, conforme demanda apresentada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).