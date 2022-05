Uma abordagem flagrada por câmeras de segurança na cidade de Santa Helena, no oeste do Paraná, está gerando uma grande repercussão. A razão é que oito homens que estavam em um caminhão tiveram que abaixar as calças durante uma abordagem feita por militares. Isso tudo ocorreu na beira da rodovia, sem discrição alguma, na frente de outros veículos que passavam pelo trecho. A Marinha abriu um procedimento para investigar a conduta dos militares envolvidos.

+Leia mais! Gigante do petróleo abre 100 vagas para Curitiba e foca no desenvolvimento de carreira

A abordagem ocorreu na PR-488, durante uma ação da operação Ágata Arco Sul. Os militares abordaram um caminhão de uma equipe que trabalhava em linhas de transmissão da região. Em determinado momento os militares pedem para que os homens abaixem as calças, em via publica, sem qualquer isolamento.

A abordagem de ao menos oito homens chamou atenção e muitas pessoas que passavam pelo trecho flagraram a atuação dos militares.

+Viu essa? “Aquaman” de Matinhos abandona carga de tainha pra salvar banhista

Em nota envidada ao Bom Dia Paraná, da RPC, desta terça-feira (31), a Marinha informou que foi tomado conhecimento das imagens do procedimento de revista pessoal executados pela força, confirma o local e afirmou que a execução das atividades durante a operação Agata seguem os respeitos às garantias individuais previstas na Constituição Federal, bem como a observância dos preceitos legais vigentes no país. A nota diz ainda que um procedimento administrativo foi instaurado pra apurar as circunstâncias do ocorrido e apurar o fato. A nota enviada à RPC, porém, não informa se abaixar as calças de pessoas abordadas em vias públicas é, de fato, um procedimento padrão.

Durante abordagem os homens tiveram que abaixar as calças. Foto: Reprodução/RPC.