O Ministério da Saúde confirmou no final da tarde o envio de 525.450 doses de vacinas contra a covid-19 no Paraná. Esta é a maior remessa de novas já enviada ao estado desde o início da vacinação. No Paraná, 1.083.289 pessoas já foram vacinados com a primeira dose da vacina.

O novo lote, que tem previsão para chegar entre quinta e sexta-feira (1º e 2), é composto por 492.200 doses da Coronavac, 33.250 da Oxford / Astrazeneca.

O Paraná já imunizou 82% da população com 70 anos ou mais e 92,5% dos profissionais de saúde. Dados da Secretaria de Estado da Saúde, com base nas atualizações dos municípios, mostram que 644.781 pessoas a partir dos 70 anos, de um público de 788.358 paranaenses nessa faixa etária, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, além de 280.457 dos 303.026 trabalhadores da saúde.