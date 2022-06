O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques concedeu nesta tarde de quinta-feira (02) liminar para que Fernando Francischini (União) retome seu mandato na Assembleia Legislativa do Paraná.

O deputado Francischini foi cassado em outubro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder público e uso indevido dos meios de comunicação por espalhar notícia falsa sobre as urnas eletrônicas no dia das eleições de 2018. Ele gravou um vídeo e publicou nas redes sociais dizendo que as urnas eletrônicas de Curitiba não estavam registrando votos ao candidato Jair Bolsonaro.

Desde a decisão do TSE, Francischini recorreu ao Supremo e conseguiu decisão favorável do ministro Nunes Marques, um dos dois ministros indicados por Bolsonaro ao STF e o único que votou contra a prisão do deputado federal Daniel Silveira.

Confira a notícia completa no blog de Roger Pereira, na Gazeta do Povo.

