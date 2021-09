O grande prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná sorteado nesta quinta-feira (09) saiu para uma moradora do bairro Vista Alegre, em Curitiba. Com gasto de pouco mais de R$ 2 mil gastos em 14 notas fiscais e 15 bilhetes, a sortuda pediu CPF na nota e faturou a bolada.

Outra moradora de Curitiba, do bairro Vila Isabel, coincidentemente também com 15 bilhetes, faturou R$ 200 mil no sorteio desta quinta-feira. Mais outros contribuintes levaram prêmios neste sorteio: 40 deles ganharam R$ 10 mil e outros 40 mil ganharam R$ 10 em crédito no app do Nota Paraná.

Para acumular créditos basta pedir CPF na nota. Após a liberação pela Secretaria estadual da Fazenda, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos créditos disponíveis no sistema. Para realizar o resgate é necessário ter o cadastro no Programa Nota Paraná.

