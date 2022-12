É relativamente comum as pessoas encontrarem animais como peixes ou siris mortos na areia da praia. Até pinguins e baleias aparecem vez em quando. Mas o que você faria se de repente visse um corpo de uma vaca à beira-mar? Pois foi por essa situação inusitada que alguns moradores de Guaratuba passaram no último domingo (4).

+ Leia também: Morte de filhotes de capivaras levanta suspeita de caça na região de Curitiba

Três vacas foram encontradas mortas em uma praia da cidade. E sabe daquela história de que a “vaca foi pro brejo”? Então, por ironia do destino, a praia em que os corpos dos animais foram encontrados é a de Brejatuba.

Os animais foram retirados do local e devidamente enterrados por equipes da Secretaria de Meio Ambiente do município e a hipótese mais provável para o fato é que as vacas tenham sido arrastadas pela enxurrada após as fortes chuvas que caíram na região na semana passada – as tempestades alagaram regiões rurais de Guaratuba, e algumas comunidades ainda necessitam de doações e apoio para a limpeza e recuperação dos imóveis mais atingidos.

Veja que incrível!

DOIDÃO Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?