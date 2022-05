Um confronto armado entre policiais e suspeitos no interior de São Paulo, ocorrido no sábado (28), matou um dos suspeitos de participar da tentativa de assalto em Guarapuava, interior do Paraná, em abril. A informação é da Polícia Militar (PM), que confirmou que o suspeito morto em Limeira era investigado pela ação em Guarapuava.

Este seria mais um suspeito morto entre os envolvidos na tentativa de roubo aos cofres da companhia de transporte de valores. A madrugada de 17 de abril foi de terror em Guarapuava, na região central do Paraná, por causa de uma investida de cerca de 30 bandidos contra uma empresa de transporte de valores situada na cidade. A noite foi de muitos tiros, acessos fechados, além de policiais e moradores feridos.

O suspeito que morreu neste sábado, segundo as informações do portal G1 Paraná, foi encontrado na área rural de Limeira (SP). O Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) recebeu uma denúncia de que um suspeito de participar da ação criminosa em Guarapuava estava em uma casa rural.

De acordo com as informações repassadas pela polícia ao G1 Paraná, a equipe foi recebida com tiros de fuzil ao se aproximar da residência. Houve confronto e o suspeito foi baleado.

A equipe da polícia encontrou no local uma pistola, munição, um capacete balístico e documentos falsos e o fuzil que teria sido usado para receber os policiais a tiros.

Pânico na cidade

Em 17 de abril, no dia do ataque criminoso a Guarapuava, segundo a prefeitura da cidade, ao menos três moradores ficaram feridos, além de dois policiais. Houve confronto e os marginais, para tentar atrapalhar o trabalho da polícia, queimaram veículos em rodovias e em frente ao Batalhão de Polícia Militar da cidade. O Exército foi acionado para ajudar na segurança da cidade. Veja aqui detalhes dados pela Polícia no dia do crime.

