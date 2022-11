A cidade de Morretes, no litoral do Paraná, registrou alagamentos e muitos estragos entre a noite de segunda-feira (28) e manhã desta terça-feira (29). Segundo o Simepar, choveu mais de 150 mm na Serra do Mar entre sábado e segunda-feira. Nas últimas 72h o acumulado já ultrapassou os 200 mm em alguns pontos da região litorânea. A cidade, bem como o litoral do Paraná, estão isolados neste momento.

“As ruas do Centro estão todas alagadas, os arredores também. Infelizmente a chuva castigou bastante a população de Morretes. Desde as 16h estamos monitorando a situação dos rios e as 20h recebemos o primeiro acionamento pedindo resgate. Desde então a Defesa Civil, Polícia e Corpo de Bombeiros estão fazendo o máximo para ajudar”, disse Diogo Bueno, coordenador da Defesa Civil,

Segundo o órgão, foram 100 casos de desabrigados/desalojados até agora. Bairros como a Vila Freitas e Jardim Independência foram os mais afetados, com o maior numero de famílias atingidas. “Temos uma parceria com uma igreja local que nos auxiliou com os desabrigados. Situacao bem complicada aqui em Morretes neste momento”, disse.

O representante da Defesa Civil pediu que a população ajude, mas colocou o departamento à disposição dos morretenses. “Pedimos a colaboração da população. Temos o telefone (41) 935009542 para quem preciar de socorro. Populares estão nos ajudando nos resgates, mas se puderem fiquem em locais seguros. Está muito perigoso”, concluiu Diogo Bueno,

Previsão do tempo pra Morretes

Segundo o Simepar, a chuva deve seguir atingindo a cidade de Morretes nas próximas horas. O acumulado de chuva para esta terça-feira (29) pode chegar a 34,7 ao longo de todo o dia. A temperatura fica entre os 17ºC e 20ºC. A previsão aponta que pelo menos nos próximos 10 dias vem chuva para a cidade, com uma média de 15 milímetros.