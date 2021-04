A partir desta sexta-feira, 9 de abril, o município de Morretes volta a receber turistas. Mas quem deseja visitar a cidade precisará acessar o site www.morretesdestinocerto.com.br e fazer um cadastro, que permitirá o controle de fluxo de visitantes e o rastreamento de contatos pela Prefeitura, visando reduzir os riscos à saúde de turistas, colaboradores e moradores.

Ao entrar no site, a opção para fazer o cadastro está localizado no canto superior direito. Em seguida, o visitante precisa informar as datas de chegada e partida de Morretes, junto com seu nome, sobrenome, RG, E-mail e WhatsApp. A partir do cadastro será gerado um QR Code, que deverá ser apresentado na barreira sanitária.

Cerca de 5 mil pessoas poderão visitar Morretes por dia, desde que tenha o QR Code, caso contrário, a entrada será negada. Além do cadastro, a recomendação é para que os visitantes façam reservas e compras de passeio antecipadamente, diretamente com os estabelecimentos da região.

O cadastro feito pelo site www.morretesdestinocerto.com.br é obrigatório para entrar na cidade.

“A abertura dos destinos de turismo é crucial para o desenvolvimento financeiro da região. Temos plena consciência disso e as empresas estão capacitadas, dentro de cada área, para fazer valer todos os protocolos de segurança. Aos poucos, e com muita responsabilidade, tenho certeza que iremos superar as dificuldades”, destaca a secretária de Turismo, Cultura, Urbanismo e Meio Ambiente de Morretes e proprietária do Ekôa Park, Tatiana Perim.

