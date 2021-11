Uma denúncia anônima feita para a Polícia Militar de Cornélio Procópio, no norte do Paraná está intrigando as autoridades. O motivo é uma moto, que foi encontrada sepultada dentro de um túmulo no Cemitério Municipal, o único da cidade.

As coordenadas repassadas de forma anônima para as autoridades indicavam exatamente em qual quadra e qual túmulo estava o veículo. Quando chegaram lá, os policiais destamparam o túmulo e encontraram a moto, intacta, estacionada no leito de descanso daqueles que já partiram desta vida.

A retirada da moto, que estava em boas condições, deu trabalho. Por ser bastante pesada, foi necessária uma força-tarefa dos policiais envolvidos no caso para a retirada da moto do túmulo.

Como foi parar lá?

Após “ressuscitada”, os policiais averiguaram a situação da moto e descobriram que ela tinha sito roubada em julho, mas ainda não foi possível descobrir quem é o dono que como que a moto foi parar no jazigo. A suspeita é que o ladrão tenha encontrado esse túmulo vazio e acabou deixando a moto lá despistar as investigações. Macabro!

Retirada da moto deu trabalho. Informações de que ela era roubada surgiram após moto ser “ressuscitada”. Foto: Reprodução/RPC/Reginaldo Tinti.

