Um acidente de trânsito por pouco não resultou em tragédia para a família Aguiar Vieira. Na última quarta-feira, numa rua tranquila do bairro Uvaranas, em Ponta Grossa, região dos campos gerais, Cecília foi atingida por um carro que vinha em direção contrária durante uma conversão. Ela ficou gravemente ferida e o motorista fugiu do local sem prestar socorro. Nesta segunda-feira, Cecília será submetida a uma cirurgia.

A motociclista vinha descendo a Rua Almirante Barroso e tentou acessar a rua Rio Jordão. O motorista veio em sentido contrário e fez a conversão à esquerda, acertando em cheio a mulher e sua motocicleta. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança de um imóvel vizinho.

Inicialmente o motorista do carro até desceu do carro, mas em seguida retornou ao veículo e fugiu sem prestar socorro.

A família pede ajuda da população para tentar localizar o motorista que causou o acidente. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa, o Celta preto tem placas ASH 9413, de Pitanga-PR.

