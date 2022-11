Um homem de 40 anos teve ferimentos graves após ser atropelado dentro de um bar, na noite de domingo (13), em Rolândia, no Norte do Paraná. Câmeras de segurança registraram o acidente, que deixou outras quatro pessoas feridas com menor gravidade.

O acidente foi provocado pelo motorista de um Honda Civic que avançou a preferencial no cruzamento das ruas Antenor Ferri e Arthur Thomas, bateu em outro carro e, descontrolado, invadiu a varanda do Bar do Zinho, atingindo três pessoas que estavam no local.

Uma das pessoas, um homem identificado como Marcos Alexandre Firmino, teve ferimentos graves em ambas as pernas – a vítima foi encaminhada ao Hospital São Rafael, em Rolândia, e posteriormente transferida para o Hospital Evangélico, em Londrina.

As outras duas pessoas que estavam no bar e um casal que estava no carro se feriram levemente. O motorista que causou o acidente foi encaminhado para a delegacia por embriaguez ao volante – ele não teve o nome divulgado pela Polícia Militar, que atendeu à ocorrência.