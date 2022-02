Um acidente entre dois caminhões está sendo investigado pela Polícia Civil depois que um vídeo que circula pela internet mostra que a ocorrência pode ter sido causada de propósito. O acidente foi na sexta-feira (25), na PR-986, em Rolândia, Norte do Paraná. Nas imagens, um dos caminhões joga o outro para fora da pista e, por pouco, não provoca uma tragédia.

Na narração do vídeo, gravado por um motorista que vinha logo atrás dos caminhões, a informação é de que o motorista que causou o acidente passou a agir de forma imprudente após uma tentativa frustrada de ultrapassagem.

Segundo o portal G1 Paraná, o motorista do caminhão que saiu da pista disse à Polícia Rodoviária Estadual (PRE) “que um bitrem começou a dar sinal de luz alta, demonstrando que queria fazer uma ultrapassagem na pista da esquerda”.

A informação parece corresponder ao que aparece na gravação. O acidente ocorre quando o motorista causador toca o caminhão para a lateral do outro, como se desse um “chega para lá”. Na ação, um dos caminhões vai parar no canteiro da rodovia e quase invade a pista contrária.

Na sequência, o caminhão suspeito segue viagem sem prestar socorro. Já quem gravou o vídeo decide se aproximar para anotar a placa.

De acordo com o G1, um boletim de ocorrência foi feito e encaminhado para a Polícia Civil. A placa do bitrem foi registrada pela PRE.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.