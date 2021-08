O Ministério da Infraestrutura publicou nesta quinta-feira (12) uma portaria estabelecendo a diretriz de política pública para isenção da cobrança de pedágio para as motocicletas, dentro dos novos projetos de concessão das rodovias federais que se encontram em fase interna de licitação.

A isenção de tarifas para motociclistas era uma das promessas do presidente Jair Bolsonaro. Com a nova diretriz, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deverá adotar as providências necessárias, em especial quanto aos ajustes nos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) dos projetos. A medida pode fazer com que o valor das tarifas de pedágio para outras categorias de veículos tenha um aumento de até 5%.

Segundo a portaria, publicada no Diário Oficial, os trechos rodoviários onde a isenção da tarifa de pedágio será válida aos motociclistas são:

BR-116/101/RJ/SP

BR-381/262/MG/ES

BR-116/465/493/RJ/MG

Lotes em estruturação pelo BNDES

BR-040/495/MG/RJ

BR-040/DF/GO/MG (Relicitação)

BR-158/155/MT/PA

BR-135/316/MA

BR-163/267/MS (Relicitação)

BR-060/153/262/DF/GO/MG (Relicitação)

