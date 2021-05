O Paraná registrou nesta segunda-feira (31) números bem abaixo da média móvel dos sete dias anteriores tanto em novos casos confirmados de coronavírus quanto em mortes causadas pela Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram oficializadas nesta data mais 1.308 ocorrências da doença (1.255 de maio) – a média móvel era de 4.485 até o dia anterior. Em relação aos óbitos, foram confirmadas mais 22 vítimas – a média dos 7 dias anteriores era de 126,9. São 9 mulheres e 13 homens, com idades que variam de 47 a 95 anos. Os óbitos ocorreram de 21 de dezembro de 2020 a 30 de maio de 2021.

Com a atualização, os números da pandemia no estado chegaram a 1.087.596 infectados – dos quais são considerados recuperados 760.019 – e 26.272 mortes causadas pela Covid-19. O relatório da pasta indica ainda 4.496 casos suspeitos de pacientes com sintomas e que aguardam resultados de exames para comprar ou descartar o diagnóstico.

A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 caiu um ponto porcentual, para 95%. Para que isso acontecesse, foram abertas mais 18 vagas no sistema, totalizando agora 1.954 – estão em uso 1.864. Somando todos os tipos de leitos das redes pública e privada, há 5.945 internados com suspeita ou confirmação da doença – maior número desde março do ano passado.