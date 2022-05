O programa Nota Paraná, do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda, liberou para o sorteio do mês de maio 40,2 milhões de cupons de aproximadamente 2,5 milhões de pessoas que colocaram o CPF na nota nas compras referentes ao mês de janeiro. Os contribuintes cadastrados nos sorteios já podem consultar seus bilhetes eletrônicos no site e aplicativo do Nota Paraná.

Desse total liberado, 26,5 milhões de cupons eletrônicos são referentes aos sorteios para as instituições e pessoas físicas (sorteio principal). Já para o sorteio do Paraná Pay foram gerados 13,7 milhões de bilhetes e vão concorrer 1,5 milhão de consumidores.

Prêmio milionário

Na próxima semana, o programa Nota Paraná terá um novo milionário, o quinto sorteado de 2022. Além do prêmio máximo, de R$ 1 milhão, os contribuintes cadastrados no Nota Paraná estão concorrendo aos prêmios de R$ 10, R$ 10 mil e R$ 200 mil. Para as entidades sociais cadastradas são prêmios de R$ 100 a R$ 20 mil.

Já o programa Paraná Pay distribui R$ 100 em vouchers que podem ser usados nos estabelecimentos do setor do turismo, para compra de gás de cozinha e combustíveis. A liberação dos créditos também será na próxima semana.

Como participar

Para participar dos sorteios mensais é necessário estar cadastrado no programa Nota Paraná e aceitar os termos do regulamento. O consumidor que já tem suas notas fiscais registradas e já aderiu aos sorteios precisa apenas aguardar a disponibilização dos bilhetes pela Secretaria da Fazenda e os sorteios.

Caso não haja interesse em participar dos sorteios, as notas podem ser doadas no site do Nota Paraná a entidades cadastradas no programa que atuam na área de assistência social, saúde, cultural ou desportiva ou defesa e proteção animal, estabelecidas no Paraná e que não tenham fins lucrativos.