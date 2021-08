Os créditos para quem colocou CPF na nota nas compras de maio serão liberados na próxima segunda-feira (9). No total, serão autorizados R$ 29,4 milhões, sendo R$ 24,4 milhões em créditos, e, desses, R$ 22,2 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,1 milhões para consumidores com CNPJ informado, além dos sorteios de R$ 5 milhões.

O cálculo do crédito de cada nota fiscal é feito sempre no terceiro mês após a compra. Por exemplo, as compras efetuadas em maio/2021 serão calculadas em julho/2021, e assim sucessivamente. Esse é o prazo para que as informações necessárias para o cálculo dos seus créditos, tais como o recolhimento do imposto pelo estabelecimento comercial, as notas fiscais com o seu CPF ou as doadas para as instituições sociais, cheguem à Secretaria estadualda Fazenda.

Para acumular créditos basta pedir CPF na nota. Após a liberação pela Secretaria de Fazenda, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos créditos disponíveis no sistema. Para fazer o resgate é necessário ter o cadastro no Programa Nota Paraná.

Sorteio ao vivo

Nesta segunda-feira (9), a partir das 9h30min também serão realizados os sorteios do Nota Paraná e Paraná Pay. A partir deste mês os sorteios passarão a ser transmitidos pela página da Secretaria da Fazenda do Paraná no Facebook.

Mensalmente o Nota sorteia aos contribuintes paranaenses prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão. As entidades sem fins lucrativos que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no estado concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Programa Paraná Pay, que também promove sorteios mensais, irá sortear os créditos para uso exclusivo nos estabelecimentos credenciados. A cada mês serão distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Juntamente com o sorteio acontece a live Nota Paraná e Paraná Pay, com informações de ambos os programas.