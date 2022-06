O sexto sorteio deste ano do Nota Paraná, programa coordenado pela Secretaria Estadual da Fazenda, contemplou, além dos prêmios máximos, mais 40 consumidores com R$ 10 mil para cada um. Os ganhadores do mês de junho são de 23 cidades do estado: Curitiba, Palmas, Maringá, Irati, Cianorte, Clevelândia, Guarapuava, Planalto, Sarandi, Joaquim Távora, Londrina, Ibiporã, Matelândia, Araucária, Goioxim, Apucarana, Foz do Iguaçu, Paranaguá, Jacarezinho, Toledo, Umuarama, Cascavel e Ponta Grossa.

O Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados.

Para verificar se possui bilhetes premiados, o consumidor deve acessar seu cadastro no aplicativo ou no site do Nota Paraná e inserir o CPF e senha. Não é encaminhada mensagem por WhatsApp ou outro aplicativo.

Foram sorteadas, ainda, mais 40 mil pessoas com prêmios de R$ 10,00, além de 8 mil prêmios de R$ 100,00 pelo Paraná Pay – para uso exclusivo nos estabelecimentos da área do turismo, postos de combustível e compra de gás de cozinha, para consumidores credenciados no programa. Os prêmios maiores de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil saíram para consumidores da capital paranaense.

Já as entidades sem fins lucrativos concorreram a valores de R$ 100 e R$ 20 mil. (Veja ao final a lista das instituições que receberam os maiores valores entre prêmios e créditos).

Como resgatar

O prazo máximo para o resgate do prêmio, com sua transferência para a conta bancária do contribuinte, é de um ano, após o valor ser sorteado. Vencido esse período, os recursos voltam para o Estado.

Três pessoas estão em vias de perder o prazo. São três prêmios de R$ 10 mil, que vencem no próximo mês de julho. Os consumidores sorteados e que não resgataram seus prêmios são dos municípios de Prudentópolis, bairro Centro; Campo Mourão, Jardim Gutierrez; e Goioerê, no Centro.

Veja como participar

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço, para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

Instituições que mais receberam valores no sorteio de junho:

1ª Associação Esquadrão da Vida de Ponta Grossa – R$ 60.900,00

2ª Associação Ministério Melhor Viver, Ponta Grossa – R$ 37.400,00

3ª Associação Marev Maringá R$ 37.400,00

4ª Associação Iniciativa Cultural, Curitiba – R$ 35.700,00

5ª Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas, Curitiba – R$ 30.200,00

6ª Geração Integrar – Associação de Pais e Amigos de Pessoas com Necessidades Especiais – R$ 27.500,00

7ª Associação Maringaense de Apoio e Reintegração de Adolescentes – AMARAS – Recanto Mundo Jovem, Maringá – R$ 27.400,00

8ª Associação Amor Viral, Campo Largo – R$ 27.200,00

9ª Associação de Pais e Amigos de Excepcionais de Matinhos – R$ 25.800,00

10ª Associação de Voleibol de Toledo – R$ 25.100,00

11ª Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraíso do Norte – R$ 23.300,00

12ª Instituto Palmense de Ações Comunitárias, Palmas – R$ 22.900,00

13ª Associação Paranaense de Cultura –APC, Curitiba – R$ 22.100,00

14ª Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais, Guarapuava – R$ 21.800,00

15ª Associação de Assistência Social de Castrolanda, Castro – R$ 20.700,00

