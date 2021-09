O programa Nota Paraná sorteia nesta quinta-feira (09) os créditos para os consumidores que solicitaram CPF na nota nas compras do mês de junho. Em créditos, foram repassados no total R$ 25,1 milhões, sendo R$ 22,8 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,2 milhões para instituições com CNPJ informado. Além desses valores, foram sorteados mais R$ 5 milhões em prêmios.

Veja AO VIVO!

Para acumular créditos basta pedir CPF na nota. Após a liberação pela Secretaria estadual da Fazenda, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos créditos disponíveis no sistema. Para realizar o resgate é necessário ter o cadastro no Programa Nota Paraná.

Mensalmente o programa sorteia aos contribuintes paranaenses prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão. Já as entidades sem fins lucrativos que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.