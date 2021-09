O programa Nota Paraná libera nesta quinta-feira (09) os créditos para os consumidores que solicitaram CPF na nota nas compras do mês de junho. Em créditos, serão repassados no total R$ 25,1 milhões, sendo R$ 22,8 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,2 milhões para instituições com CNPJ informado. Além desses valores, serão sorteados mais R$ 5 milhões em prêmios.

Para acumular créditos basta pedir CPF na nota. Após a liberação pela Secretaria estadual da Fazenda, o consumidor poderá selecionar uma das opções de utilização dos créditos disponíveis no sistema. Para realizar o resgate é necessário ter o cadastro no Programa Nota Paraná.

Sorteio ao vivo pelo Facebook

O sorteio do Nota Paraná também será nesta quinta, a partir das 9h30, ao vivo pela página da Secretaria da Fazenda no Facebook. Mensalmente o programa sorteia aos contribuintes paranaenses prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e o prêmio máximo, de R$ 1 milhão.

Já as entidades sem fins lucrativos que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de emprego no Estado concorrem a valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O Programa Paraná Pay, que também realiza sorteios mensais, irá sortear os créditos para uso exclusivo nos estabelecimentos credenciados. A cada mês serão distribuídos 8 mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.

Serviço

Sorteio e Live Nota Paraná e Paraná Pay

Data: quinta-feira (09)

Horário: 9h30

Onde assistir: Facebook Sefa Paraná

