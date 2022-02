O serviço na travessia de Guaratuba voltou a funcionar depois de duas paralisações dos marinheiros. A INC Internacional Marítima, que assumiu a administração do ferry boat nesta quinta-feira, se comprometeu a pagar os salários atrasados dos funcionários até a próxima segunda-feira (14). Isso custará R$ 295 mil à empresa que vai buscar ressarcimento com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

LEIA TAMBÉM:

>> Paranaense fatura R$ 1 milhão em sorteio do Nota Paraná bem no dia do nascimento do filho

>> DNIT tem servidores do PR investigados por desvio de dinheiro de obras em rodovias

>> “Trafigata” de Curitiba é presa novamente após violar tornozeleira eletrônica

Funcionários paralisaram na quarta e na quinta-feira. Foto: Odilon Cezar/Grupo Litorânea

Nas manifestações, os mais de 90 funcionários pediram o pagamento que deveria ter sido feito no último dia 5 pela empresa BR Travessias, que tinha a concessão do ferry boat até a última quarta-feira.

Os trabalhadores ainda vão negociar o pagamento de horas extras e da rescisão do contrato com a antiga empresa e com o DER. A INC Internacional Marítima se comprometeu a contratar todos os ex-funcionários da BR Travessias.