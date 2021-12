Uma família de nove pessoas que estava à deriva em um barco, no Rio Paraná, na região da fronteira do estado, nas proximidades de Guaíra, foi resgatada pela Polícia Civil (PCPR) na sexta-feira (17). A ação ocorreu quando a PCPR fazia o patrulhamento contra o contrabando e tráfico de drogas na região. No barco estavam seis adultos e três crianças, com idades entre 5 e 70 anos.

Segundo a PCPR, a embarcação foi rebocada e levada a um local seguro. Não houve feridos. Os policiais visualizaram a embarcação e confirmaram que os ocupantes sinalizaram pedindo socorro.

Ainda conforme as informações do resgate, era o motor da embarcação que estava inoperante e não havia remos a bordo, para a família alcançar a margem.

Operação Hórus

A operação da PCPR que acabou encontrando o barco da família era a Operação Hórus, do Programa Vigia do Ministério da Justiça. A ação realiza patrulhamentos embarcados na área de fronteira, entre outras atividades de fiscalização e repressão aos crimes de tráfico de drogas e armas e contrabando.

