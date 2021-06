O Paraná deve receber nesta quarta-feira (30), 361.490 doses das vacinas contra a covid-19. São 277.250 do imunizante Oxford / AstraZeneca e 84.240 da Pfizer/BioNtech. Os dados foram confirmados pelo Ministério da Saúde e irá proporcionar o retorna da vacinação em vários municípios paranaenses, inclusive na capital Curitiba.

A vacina da AstraZeneca irá pousar no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ainda nesta quarta, às 20h10. O lote é parte de uma distribuição de 3,9 milhões de doses da fabricante para todo o País. Já as vacinas da Pfizer chegarão na quinta-feira (1º), às 8h25. Elas são parte de um lote de 1,1 milhão de doses para todo o Brasil.

As novas vacinas darão continuidade à vacinação do público em geral e dos grupos prioritários no Paraná, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da. Vacinação contra a Covid-19 (PNO). A expectativa do Estado é de encerrar a vacinação de primeira dose no final de setembro, de acordo com calendário divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa)

Curitiba deve retornar a vacina

Com a chegada de vacinas ao Paraná, Curitiba irá retornar a vacinar pessoas abaixo dos 47 anos. A imunização parou na capital paranaense no sábado (26), por falta de imunizantes. As expectativas que 68 mil doses sejam repassadas para a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.

“Estamos ansiosos, são muito chatas essas interrupções que temos que fazer por falta de doses de vacina. Precisaríamos de pelo menos 68 mil doses para chegar até 45 anos. É muito difícil não sabemos quantas doses virão para a cidade para anunciar um calendário. Fazemos as escalas na expectativa da vinda de doses de vacina. A medida que vem dose, é preciso ter uma logística. Estamos preparados e queremos vacinar”, reforçou Márcia Huçulak, secretária da pasta. O dia do retorna da vacinação ainda não foi oficializado, mas deve ocorrer já nesta quinta-feira (1°).

Até o momento, Curitiba recebeu do Ministério da Saúde, repassadas pelo Governo do Paraná, 1.091.021 doses de vacinas, sendo 780.266 para primeira dose, 297.950 para segunda dose e 12.805 para dose única. Nesse montante já estão contabilizados os 5% de reserva técnica.

Com isso, a cidade já aplicou mais de 1 milhão de doses, sendo 762.765 de primeira dose e 239.687 de segunda dose. O número extado é 1.002.452 de vacinas aplicadas. A imunização contra a covid-19 atingiu 52,5% da população acima de 18 anos, levando em conta a primeira dose do imunizante.