O novo milionário do programa Nota Paraná é um morador de Tunas do Paraná, que fica na região metropolitana de Curitiba. O sorteio de prêmios aconteceu na manhã desta quinta-feira (8) e o maior prêmio saiu para o CPF do contribuinte de Tunas. O segundo maior valor, de R$ 200 mil, foi para uma mulher de Entre Rios do Oeste, no Oeste do estado.

Além desses, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil e 40 mil prêmios de R$ 10. Ainda esta semana os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.

Através dos sorteios, o programa distribui mensalmente R$ 4,2 milhões, sendo R$ 2 milhões entre consumidores que solicitam CPF na nota e R$ 2,2 milhões para entidades que cadastram o CNPJ ou recebem doações de notas fiscais. Outros R$ 800 mil serão sorteados entre os contribuintes que se credenciaram no Paraná Pay.

Novos créditos liberados

Também nesta quinta-feira o Programa Nota Paraná liberou os créditos para os consumidores que solicitaram CPF na nota nas compras do mês de janeiro.

Em créditos, foram repassados no total R$ 19,6 milhões, sendo R$ 17,7 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 1,9 milhões para instituições com CNPJ informado.

Confira as 10 instituições premiadas com R$ 20 mil pelo Nota Paraná:

Santa Casa de Curitiba – Curitiba

Hospital Nossa Senhora das Graças – Apucarana

Associação Protetora dos Animais São Francisco de Assis – Prudentópolis

Associação de Pais e Amigos do Deficiente Visual – Ponta Grossa

Associação de Amparo aos Animais de Cruzeiro do Oeste Arca de Noé – Cruzeiro do Oeste

Associação Menonita de Assistência Social – Lapa

APAE de Pinhais – Pinhais

Pequeno Cotolengo do Paraná Dom Orione – Curitiba

APAE de Terra Boa – Terra Boa

Associação Casa Família Maria Porta do Céu – Foz do Iguaçu.