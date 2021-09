Enormes e densas nuvens de poeira assustaram moradores de cidades do interior dos estados de São Paulo e Minas Gerais, entre elas, Ribeirão Preto (SP), Franca (SP), Uberlândia (MG) e Frutal (MG), no último domingo (26). O fenômeno que varreu estas regiões e fez “o dia virar noite”, de acordo com meteorologistas, é resultado da combinação entre a prolongada estiagem, ar seco e a ação de ventos fortes – que costumam acompanhar uma frente fria e são capazes de levantar grandes quantidades de partículas de poeira acumulada.

E no Paraná, que enfrenta a mais severa crise hídrica dos últimos 100 anos há meses, existe a possibilidade da formação de uma tempestade de poeira semelhante? Esta foi a pergunta feita pela Tribuna do Paraná para a equipe do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), nesta quarta-feira (29).

De acordo com o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib, o estado do Paraná não está livre do fenômeno, mas a chance de que ele ocorra nos próximos dias é mínima. “Dificilmente vai ocorrer, pois já chove desde o Oeste até o Leste do Paraná nesta manhã (de quarta-feira). Há previsão de chuva para tarde na faixa Norte do Paraná e os demais dias também serão de tempo instável”, explica.

Ainda de acordo com Kneib, a possibilidade de que uma nuvem de poeira se forme em Curitiba ou em outras cidades parananenses diminuiu com a chuva forte que caiu a partir da noite de terça-feira (28). Caso contrário, sem a chuva o cenário seria favorável à ocorrência de uma tempestade de areia e pó. “O tempo muito seco por vários dias deixa o solo com baixa umidade e se houver ventos fortes, pode levantar muita poeira”, ressalta o meteorologista, que ainda lembra que o fenômeno já foi registrado, com menor intensidade, em cidades do Noroeste do estado.

