A construção de proteções costeiras na praia de Caiobá, entre o Morro do Boi e o pico de Matinhos, chamam a atenção de quem passa pela região. As estruturas devem ser concluídas em até dois meses neste trecho. As proteções costeiras estão previstas para serem realizadas ao longo de seis meses em toda a extensão do projeto, até o Balneário Flórida, ao longo de 6,3 km.

A proteção costeira é formada por formas têxteis do tipo bolsa e do tipo colcha, preenchidas com argamassa, que irão funcionar como um muro de proteção das estruturas de urbanismo e paisagismo. São importantes elementos para dar segurança à orla da praia durante as ocorrências de ressacas. As proteções vão aproveitar as estruturas de pedras já existentes em alguns trechos.

Nestas imagens, feitas pelo fotógrafo Almir Alves, da página Matinhos Agora, dá para ver de um ângulo especial como está o trabalho na praia de Caiobá.