O Paraná registrou temperaturas mais frias nesta manhã de quarta-feira (28), por causa da presença de uma massa de ar frio e seco que atua sobre o estado. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), 16 cidades tiveram as suas temperaturas mais baixas do ano, sendo que nos municípios de Palotina, no Oeste paranaense e de Pinhão, no Centro-Sul do estado, as mínimas registradas foram menor do que 6º C.

LEIA MAIS – Paraná pode ter “passaporte covid” com proibições pra quem não se vacinar; veja a proposta

Ainda nesta manhã de quarta, o Simepar divulgou uma lista com as menores temperaturas do ano nestas cidades. Veja quais são elas e quantos graus foram registrados nos termômetros:

Altônia – 11º C

Apucarana – 13,3º C

Baixo Iguaçu – 8,7º C

Campo Mourão – 8,1º C

Cianorte Cocamar – 12,3º C

Foz do Iguaçu – Itaipu – 8,6º C

Francisco Beltrão – 6,8º C

Laranjeiras do Sul – 9,8º C

Londrina – 11º C

Palmas/Horizonte – 6,4º C

Palotina – 5,6º C

Paranavaí – 10,2º C

Pinhão – 5,9º C

Salto Caxias – 10,2º C

Santa Helena – 8,3º C

União da Vitória – 6,6º C