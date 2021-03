Com o aumento de casos de covid-19 no Paraná, o governo do Amazonas decidiu, por meio da Operação Gratidão, liberar cilindros de oxigênio ao Paraná, como forma de agradecimento e reciprocidade pela ajuda prestada em momentos anteriores aos amazonenses.

Em janeiro o Amazonas recebeu 200 cilindros durante a fase mais crítica da covid-19 e são estes mesmos que serão doados ao Paraná. Segundo o governo do Amazonas, porém, esse procedimento ainda não tem data para ocorrer e ficará sob a responsabilidade do Paraná o transporte até o Sul.

Nesta quinta-feira eles começam a ser recolhidos nas unidades de saúde e depois serão abastecidos e disponibilizados para o Paraná.

Agradecimento e solidariedade

A “Operação Gratidão”, assim como as demais ações de enfrentamento à pandemia, é resultado de um planejamento alinhado entre o Governo do Amazonas, órgãos de controle e o Ministério da Saúde.

Além de prestar solidariedade aos outros estados, a missão é, também, um reconhecimento ao apoio que o Amazonas recebeu entre os meses de janeiro e fevereiro, em que o estado enfrentou o momento mais crítico da pandemia. Ao todo, 542 pessoas foram transferidas para outras localidades do país.