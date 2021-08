Quatro empresas apresentaram propostas para a execução das obras de recuperação da orla de Matinhos, no litoral do Paraná. São elas: Consórcio Sulcatarinense, Consórcio Orla Matinhos, Consórcio Sambaqui, e Consórcio Nova Matinhos.

Os envelopes foram abertos nesta terça-feira (17), no Instituto Água e Terra (IAT). No total, o órgão recebeu 62 manifestações de interesse, mas apenas quatro apresentaram as propostas de preço para dar continuidade nos processos. As propostas serão avaliadas pela comissão responsável e a empresa vencedora será convocada em uma nova seção.

De acordo com o IAT, as obras visam minimizar os impactos gerados pela combinação do desequilíbrio de sedimentos, ocupações mal planejadas e ressacas no Litoral. Serão feitas melhorias na infraestrutura urbana, turística e de lazer de Matinhos em duas etapas.

Na primeira, será feita a revitalização de 6,3 km entre a Avenida Paraná e o Balneário Flórida, com orçamento previsto em R$ 381,7 milhões. Serão instalados dois guias correntes, dois headlands e um espigão. Em uma segunda etapa, será recuperado trecho de 1,7 km entre os balneários Flórida e Saint Etienne.

O valor total estimado é de mais de R$ 500 milhões. O Litoral vai ganhar novos equipamentos urbanos, como ciclovia, pista de caminhada e corrida, pista de acessibilidade e calçada. Serão feitos serviços de engorda da faixa de areia por meio de aterro hidráulico; estruturas marítimas semirrígidas; canais de macrodrenagem e redes de microdrenagem; e revitalização urbanística da orla marítima com o plantio de árvores nativas.

Também estão incluídas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias. O prazo de conclusão das melhorias no Litoral é de 32 meses, após a assinatura da ordem de serviço.

