Uma jovem de 17 anos sofreu queimaduras pelo rosto e pescoço depois que seu pai jogou uma chaleira com água quente sobre ela. O caso aconteceu na noite desta última segunda-feira (30), no município de São João, interior do Paraná.

A adolescente foi rapidamente para uma unidade de Pronto Atendimento do município, onde a Polícia Militar ficou sabendo do caso. Em depoimento, a jovem disse que ao chegar em casa, encontrou seu pai, um homem de 57 anos, embriagado e que ele teria jogado a chaleira em cima dela. Em seguida, em posse de uma faca, o homem ainda teria ameaçado ela e a sua mãe.

LEIA TAMBÉM:

>> Militares obrigam homens a abaixarem as calças no meio da rua durante abordagem no Paraná

>> “Aquaman” de Matinhos abandona carga de tainha pra salvar banhista

A equipe da Polícia Militar foi então até a casa da vítima, onde encontrou e identificou o acusado. Próximo a ele, no chão, foi encontrada uma espingarda sem número e marca aparente.

O homem recebeu voz de prisão por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo e foi encaminhado para a delegacia da região.

É considerado violência doméstica ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa, se a lesão for praticada contra irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido. A pena pode variar de 3 meses a 3 anos de reclusão.

Estreias Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Cara e Coragem Ítalo é atacado por um desconhecido Pantanal Levi cede à sedução de Maria Bruaca Destaque da semana Conheça as curiosidades sobre “Stranger Things 4”