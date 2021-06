O Palladium inaugura nesta sexta-feira (4) sua unidade em Umuarama. Primeiro shopping inaugurado neste ano no Paraná, o centro de compras é uma empresa fruto da parceria entre o Grupo Tacla Shopping, a Paysage Empreendimentos e o FWS Empreendimentos.

O centro tem 66 mil metros quadrados de área construída, 120 lojas, 10 âncoras, praça de alimentação com 20 operações, boulevard gastronômico para quatro restaurantes e deve atrair até 20 mil pessoas por dia.

Entre os destaques do Palladium Umuarama estão as lojas C&A, Renner, Riachuelo, Centauro e Cacau Show gigantes do varejo nacional. Uma parte das lojas ainda será inaugurada nas próximas semanas.

O Palladium Umuarama é o nono shopping do Grupo Tacla, que tem mais de 80 anos e mantém empreendimentos em três estados, entre eles o Jockey Plaza e o Palladium, de Curitiba, o Itajaí Shopping, de Santa Catarina, e o Shopping Cidade Sorocaba, de São Paulo.