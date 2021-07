O Paraná receberá mais 220.960 doses de vacinas contra a covid-19, entre a tarde desta quinta-feira (8) e a madrugada de sexta-feira (9). Serão 173.160 doses do imunizante da Pfizer e outras 47.800 da CoronaVac, para dar continuidade à vacinação da população geral. Das doses da CoronaVac, metade é para segunda dose, por causa do prazo de aplicação, que é de três semanas.

O lote da Pfizer, conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), está previsto para chegar ao Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 13h20 desta quinta. Já o voo com as doses da CoronaVac está programado para pousar no início da madrugada de sexta, às 00h20. Assim que chegarem ao Paraná, os imunizantes serão recebidos e separados pelo Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), para serem distribuídos entre as 22 Regionais de Saúde.

Até o momento, no Paraná foram aplicadas 4.726.429 primeiras doses e 1.482.161 pessoas já estão completamente imunizadas com a segunda ou com a dose única. O estado já recebeu cerca de 8 milhões de imunizantes, sendo que 6.208.590 doses já foram aplicadas nos paranaenses e parte ainda está reservada para a segunda dose dos grupos iniciados.

Segundo levantamento da Sesa, três em cada quatro cidades paranaenses já estão vacinando a população da faixa dos 40 anos contra a covid-19. O calendário de vacinação estima que as pessoas com essa idade devem receber pelo menos a primeira dose ou a dose única até 18 de julho. O restante da população adulta deve ser imunizada até o final de setembro.