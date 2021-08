Com o novo lote de 191.470 vacinas contra a Covid-19, aguardado para esta sexta-feira (13), o Paraná, segundo o governo estadual, vai ultrapassar uma marca importante na campanha de imunização: garantia de mais de 80% de vacinas em relação à população adulta. Isso quer dizer que mais de 80% terá recebido ou terá à disposição nos próximos dias uma dose para aplicação imediata.

LEIA TAMBÉM:

> Taxa de reprodução da covid-19 sobe em Curitiba e bandeira pode mudar de cor em três semanas

> Ex-condomínio da morte? Conheça a história do residencial Serra do Mar

> WebStories: Boletim covid-19 aponta 668 novos casos e 17 mortes em Curitiba

Com isso, a expectativa do Governo do Estado é de ultrapassar a marca de 80% de aplicação efetiva nos adultos (acima de 18 anos) já na semana que vem nos 399 municípios – atualmente, essa marca está em 77,3%, com média de idade de aplicação na faixa de 27 anos.

No total, segundo levantamento da Secretaria de Estado da Saúde, 7.166.566 primeiras doses (D1) ou doses únicas (DU) terão chegado aos municípios paranaenses até o próximo sábado (14), sete meses depois do início das distribuições, representando 82,1% de uma população estimada de 8.720.953, de acordo com a estimativa do Ministério da Saúde. Até agora, o Estado aplicou 6.748.776 vacinas, entre D1 (6.439.795) e DU (308.981), de um total de 9 milhões de doses.

Com a marca de 80% de distribuição, o que aproxima o Paraná de 80% de aplicação, o Estado avança de maneira conjunta para antecipar o cumprimento do calendário de imunização, proposto em junho, e que deve encerrar no final de setembro com 100% dos adultos vacinados.

“O Paraná é por inteiro. E assim como a remessa da distribuição é equitativa, isonômica e transparente, sob orientação do governador Ratinho Junior, estamos chegando neste final de semana à distribuição de doses para atender 80% dos paranaenses. Da mesma forma, logo chegaremos também aos 80% da aplicação. É um esforço de todos, especialmente dos vacinadores e das secretarias municipais”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

No total, a Secretaria de Estado da Saúde já remeteu aos municípios 10.556.977 doses (entre D1, D2 e DU), de acordo com plataforma LocalizaSUS. As novas doses vão representar o envio de 11.118.710 ao Paraná, pelo Ministério da Saúde. As que ainda não foram aplicadas são D2, aguardando os prazos indicados pelos fabricantes.

Vacinação em agosto

Conforme dados da Sesa, o Paraná recebeu em agosto quatro lotes do Ministério da Saúde. No primeiro, foram 187.470 vacinas. No segundo, 415.790 doses. No terceiro, 209.170. No quarto, 114.060. No quinto, desta sexta, mais 191.470. Até esta quinta-feira (12), 929.380 doses foram aplicadas no Estado, média de 77 mil por dia, a segunda maior desde o começo no mesmo recorte (12 primeiros dias do mês), atrás apenas de julho.

Web Stories