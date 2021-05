O governo federal informou à Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) do Paraná na noite de sexta-feira (30) que enviará, nos próximos dias, mais 406,1 mil doses de vacinas contra a Covid-19 referentes à 16ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. Serão 391,5 mil doses da Covishield (Oxford/AstraZeneca/Fiocruz) e 14,6 mil da Coronavac (Sinovac/Butantan). Ainda não há previsão de chegada.

Com essa remessa, terá início a imunização de pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, além de pessoas com deficiência permanente, grupos preferenciais dentro dos planos nacional e estadual de vacinação. Ao todo, são 235.991 primeiras doses para esse segmento, todas da Covishield. O quantitativo servirá para mais de 10% do total estipulado pelo Ministério da Saúde para cada ente federativo.

Segundo o governo estadual, o Paraná tem 1.328.677 pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, e 400.682 pessoas com deficiência permanente grave. De acordo com o plano estadual, pessoas com Síndrome de Down, doença renal crônica e gestantes e puérperas serão vacinadas independentemente da idade, enquanto a vacinação das que têm comorbidades ou deficiência permanente severa, nesse primeiro momento, alcançará apenas quem tem entre 55 e 59 anos. A operacionalização está sendo pactuada com os municípios.

Outras 116.269 doses da Covishield serão utilizadas para continuar a vacinação de primeira dose de pessoas com 60 a 64 anos (21%). Essas vacinas são parte de um lote de 6,5 milhões entregues pela Fiocruz ao Ministério da Saúde.

Dos imunizantes Coronavac, 2.747 serão utilizados como primeiras doses para profissionais da segurança pública e salvamento, além das Forças Armadas, o que representa cerca de 7,4% desse grupo. O lote ainda contempla segundas doses para trabalhadores de saúde e outros profissionais da segurança pública e salvamento.

Até este sábado (1º) 1.774.225 pessoas haviam recebido a primeira dose e 990.541 a segunda dose de vacina contra Covid-19 no Paraná, segundo o Vacinômetro da Sesa. No total, 16,7% da população paranaense já recebeu ao menos uma dose. As doses da 15ª pauta do foram encaminhadas aos municípios nesta sexta (30).