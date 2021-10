A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou na quarta-feira (6) a Resolução nº 927/2021 que dispõe sobre as medidas de prevenção, monitoramento e controle da Covid-19 em instituições religiosas no Paraná. As novas orientações para funcionamento de igrejas e templos religiosos incluem a alteração da capacidade máxima em cultos de 50% para 70%, garantindo o afastamento mínimo de um metro, em todas as direções. A Resolução também mantém a recomendação para que essas celebrações e cultos religiosos sejam realizados de forma virtual.

A flexibilização das medidas de prevenção para essas atividades foi possível graças à análise do cenário epidemiológico que aponta diminuição do número de casos de Covid-19 e a baixa na taxa de ocupação dos leitos exclusivos para atendimento à doença, aliadas ao avanço da vacinação em todo o Estado.

“É importante lembrar que a mudança nas orientações não é um relaxamento nas medidas. Estamos trabalhando dentro da realidade epidemiológica do Paraná e é importante que as pessoas mantenham os cuidados não farmacológicos, como uso de máscaras e álcool em gel, lavagem das mãos e distanciamento social”, disse o secretário de Estado da Saúde.

