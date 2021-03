No Paraná, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil divulgou um número de telefone de Curitiba para quem pode doar ou emprestar cilindro de oxigênio. O telefone é o (41) 3281-2532 e o atendimento funciona a todo momento, 24 horas por dia.

Há mais de duas semanas o Paraná vem enfrentando dificuldades para dar conta do aumento da demanda de oxigênio pelos pacientes internados com a covid-19. O problema principal não é a produção de oxigênio em si. Mas sim a falta de cilindros para envasar o gás. No último domingo (21), o Paraná recebeu 200 cilindros vindos do Amazonas. Mas, de acordo com o governo paranaense, ainda há falta de cilindros.