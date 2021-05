O Paraná registrou 5.677 novos casos de infecção pelo coronavírus e mais 194 mortes, de acordo com o boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta quinta-feira (27). Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (3), fevereiro (29), março (44), abril (143) e maio (5.441), e dos seguintes meses de 2020: maio (2), julho (1), agosto (1), outubro (1), novembro (1) e dezembro (11). Entre as 194 vítimas, há 81 mulheres e 113 homens, com idades que variam de 30 a 98 anos. Os óbitos ocorreram de 6 de março a 27 de maio de 2021.

Além disso, a Sesa informa que há 5.797 pessoas internadas com sintomas da Covid-19 (entre casos confirmados e suspeitos) em todo o Paraná, no SUS e também na rede privada, o que representa um novo recorde em menos de três dias. Na última terça-feira (25), o Paraná chegou a 5.758 internados, superando o recorde de 30 de março (5.754 pessoas internadas).

O informe da Sesa desta quinta-feira (27) mostra que 2.860 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados: são 2.217 pacientes em leitos SUS (985 em UTI e 1.232 em enfermaria) e 643 em leitos da rede particular (324 em UTI e 319 em enfermaria). Há outros 2.937 pacientes internados, 1.103 em leitos UTI e 1.834 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos.

Desde o início da pandemia até agora, o Paraná soma 1.073.391 casos e 25.819 mortes.