Mais 34 mortes e 3.675 novos casos de infecção por novo coronavírus foram confirmados no Paraná neste domingo (28), pela Secretaria de Estado da Saúde. Os dados acumulados revelam que o estado soma agora 642.425 casos e 11.581 óbitos em decorrência da doença.

Nos hospitais, no segundo dia de medidas estaduais mais severas para conter o avanço da covid-19, a taxa de ocupação nas UTIs SUS exclusivas para tratamento de pacientes com covid-19 chegou a 96% neste domingo, o maior índice de ocupação registrado no Paraná desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com o novo boletim epidemiológico estadual, 1.576 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados. São 1.382 pacientes em leitos SUS (641 em UTI e 741 em leitos clínicos/enfermaria) e 194 em leitos da rede particular (84 em UTI e 110 em leitos clínicos/enfermaria).

Há também outros 2.011 pacientes internados, 716 em leitos UTI e 1.295 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Vítimas da covid-19

Na lista de 34 óbitos, são 12 mulheres e 22 homens, com idades que variam de 42 a 95 anos. As mortes ocorreram entre os dias 8 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (8), Cascavel (4), Foz do Iguaçu (4), Campo Largo (2), Tijucas do Sul (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Altônia, Assis Chateaubriand, Carambeí, Céu Azul, Cornélio Procópio, Guaratuba, Itapejara D’Oeste, Itaperuçu, Paranaguá, Porto Amazonas, Santa Mariana, São Mateus do Sul, Sarandi e Vera Cruz do Oeste.

Vacinação

Segundo o informe, o Paraná já aplicou 396.049 doses, sendo 297.611 da primeira dose e 98.438 da segunda dose contra a covid-19 até a manhã de sexta-feira (26). Ao todo, o estado informa ter recebido 706.200 doses do Governo Federal, até o momento.