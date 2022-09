O Paraná registrou nesta terça-feira (6) a primeira morte por dengue no ciclo epidemiológico 2022/2023. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já são 529 casos identificados da doença desde o começo de agosto – 141 a mais do que na semana passada.

+ Leia mais: Rede de supermercados do Paraná confirma 1ª loja em São José dos Pinhais

O documento aponta ainda que 122 municípios confirmaram pacientes com a enfermidade – aumento de 19 em uma semana -, além de 14 ocorrências severas. No ciclo anterior, a pasta não divulgou o levantamento neste mesmo período. Os primeiros dados de setembro de 2021 datam do dia 14, quando os números eram bem inferiores aos de agora: 77 casos confirmados, 3 casos severos, e nenhuma morte.

O número de casos confirmados em 2022 é, assim, 587% maior do que nesta mesma época em 2021. Atualmente, há ainda 2.245 pacientes aguardando confirmação do diagnóstico.