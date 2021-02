O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registrou neste sábado (16) mais 3.486 casos de coronavírus e 30 mortes provocadas pela covid-19. Com a atualização, a pandemia já registra 497.107 infectados e 8.996 óbitos em todo o estado. As vítimas apontadas no documento são 10 mulheres e 20 homens, de 43 a 88 anos.

LEIA MAIS – Coronavírus faz mais 19 vítimas em Curitiba e infecta outros 839 moradores da cidade

Ainda de acordo com as informações da pasta, 366.090 pessoas superaram a doença. A taxa de ocupação das UTIs SUS adulto exclusivas para a covid-19 está em 83%. Nas redes pública e privada, somando todos os tipos de leitos, há 1.621 internados com suspeita ou confirmação da doença.