O Paraná confirmou nesta segunda-feira (28) mais 4.950 casos de coronavírus – 2.601 de junho e os demais retroativos a meses anteriores -, elevando o total de infectados para 1.267.322. São considerados recuperados 884.137 pacientes. Estão sendo investigados 2.933 casos suspeitos, que aguardam resultados de exames para confirmação do diagnóstico.

Ainda segundo os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram contabilizadas 6 novas mortes por covid-19. São 3 mulheres e 3 homens, com idades de 45 a 80 anos. Os óbitos ocorreram de 12 de maio a 26 de junho de 2021. O número de vítimas da enfermidade subiu para 30.280.

A média móvel de mortes – que leva em consideração os últimos 7 dias – despencou de 100 na última sexta-feira (25) para 58,6 nesta segunda. No mesmo período, a média móvel de novos casos de coronavírus passou de cerca de 11 mil para 8,1 mil.

A taxa de ocupação das 2.007 UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 segue em 94%, com 1.883 unidades ativadas em uso. Somando todos os tipos de leitos, das redes pública e privada, são 4.863 internados com suspeita ou confirmação da doença. Confira abaixo a evolução dos casos de coronavírus no Paraná.

