O Paraná confirmou nesta quinta-feira (25) mais 5.622 casos e 110 mortes causadas pela Covid-19. Assim, segundo os dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já foram infectadas 628.999 pessoas desde o início da pandemia – sendo que 461.794 são consideradas recuperadas da enfermidade. Há ainda 17.192 testes de coronavírus aguardando resultado nos laboratórios.

Os óbitos, por sua vez, já somam 11.380. As novas vítimas são 45 mulheres e 65 homens, entre 26 e 98 anos. A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para tratamento de pacientes com Covid-19 segue em 94%, mesmo com o aumento do número de vagas: 16 a mais em relação ao dia anterior.

Considerando todos os tipos de leitos, nas redes pública e privada, são 3.376 internados no Paraná com suspeita ou confirmação da doença. Foram aplicadas no estado 389.549 doses de vacina, sendo que 96.130 paranaenses já receberam as duas doses de imunizante.