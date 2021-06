O Paraná registrou nesta terça-feira (22) mais 13.593 casos de coronavírus – 7.298 de junho e os demais retroativos a meses anteriores -, elevando o total desde o início da pandemia para 1.224.177. Desse montante, 854.749 são considerados recuperados. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Ainda segundo o documento, foram contabilizadas 109 novas mortes causadas pela Covid-19. São 39 mulheres e 70 homens, com idades variando de 26 a 95 anos. Os óbitos datam de 23 de fevereiro a 22 de junho de 2021. Ao todo, as vítimas da enfermidade no estado chegam a 29.979.

A taxa de ocupação das 2.007 UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 está em 94%, com 1.879 unidades em uso – sobram 128. Somando todos os tipos de leitos para tratamento da infecção, nas redes pública e privada, são 5.139 internados com suspeita ou confirmação da doença.