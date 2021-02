O Paraná registrou 6.253 novos casos de infecção pelo novo coronavírus e mais 136 mortes em decorrência da covid-19. Os números constam no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) desta terça-feira (23). A Sesa incluiu dados retroativos. Os casos divulgados nesta terça-feira são de janeiro (40) e fevereiro (6.141) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: abril (2), junho (1), julho (1), agosto (4), setembro (3), outubro (1), novembro (12) e dezembro (48).

Dos 136 pacientes que foram a óbito, há 58 mulheres e 78 homens com idades que variam de 23 a 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 15 de julho de 2020 e 23 de fevereiro de 2021. Os dados acumulados do monitoramento, desde o início da pandemia até agora, mostram que o Paraná soma 618.936 casos e 11.206 mortes em decorrência da doença.

Nesta terça-feira (23), ainda segundo a Sesa, são 1.464 pacientes internados com diagnóstico confirmado de covid-19. Destes, 1.270 ocupam leitos do SUS e 194 da rede particular. Há outros 1.468 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2. Assim como no boletim anterior, a taxa de ocupação ainda está em 92%, a maior desde o início da pandemia.

