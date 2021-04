Com a adição de 282 novos óbitos, o Paraná chegou a 17.568 mortes por Covid-19. Segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicado nesta terça-feira (6), o estado registrou também 4.255 novas infecções, totalizando 859.300 casos desde o início da pandemia.

Ainda pelos números da Sesa, a taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos do SUS exclusivos para o tratamento da doença segue alta: 95%. Há 87 leitos livres no estado do total de 1.823.