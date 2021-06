No Paraná, boletim da Secretaria de Estado da Saúde deste sábado (19) registrou mais 11.839 casos de infecção pelo coronavírus e mais 299 mortes em decorrência da Covid-19. Os novos casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (6), fevereiro (15), março (11), abril (19), maio (1.336), junho (10.449), e dos seguintes meses de 2020: novembro (1) e dezembro (2). Já os óbitos ocorreram entre 21 de abril e 19 de junho de 2021. Das 299 vítimas, há 133 mulheres e 166 homens, com idades que variam de 8 a 94 anos.

LEIA TAMBÉM

> Brasil ultrapassa a marca de 500 mil mortes por covid-19 ainda sem conter a pandemia

> Calendário de vacinação contra covid-19 no Paraná é divulgado; veja seu lugar na fila

Além disso, a Sesa informa que há 5.325 pessoas internadas em todo o Paraná, com sintomas da Covid-19, em leitos clínicos e de UTI, das redes pública e particular. São 2.500 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19: 1.966 pacientes estão em leitos do SUS e 534 em leitos da rede particular. Há outros 2.825 pacientes internados que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Desde o início da pandemia até agora, o Paraná acumula 1.186.587 casos e 29.807 mortes. Confira abaixo a evolução dos casos de coronavírus em Curitiba e no Paraná.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *