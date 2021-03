O Paraná confirmou nesta segunda-feira (1º) mais 3.196 casos de coronavírus e 17 mortes causadas pela Covid-19. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e elevam os números totais da pandemia, desde março do ano passado, para 645.621 ocorrências de infecção pelo Sars-CoV-2 e 11.598 óbitos decorrentes da doença. As novas vítimas são 9 mulheres e 8 homens, de 41 a 99 anos. Já são consideradas recuperadas da enfermidade 554.587 pessoas; por outro lado, ainda há 16.325 pacientes aguardando resultados de testes de coronavírus que estão nos laboratórios.

A taxa de ocupação das UTIs SUS exclusivas para a Covid-19 caiu para 92% com a abertura de novas unidades. Agora, são 1.365 UTIs ativadas – eram 1.301 até domingo -, com 1.257 em uso; restam 108 livres. Considerando a soma de todos os tipos de leitos das redes pública e privada, o estado tem 3.650 cidadãos internados com suspeita ou confirmação da doença. Segundo o governo do estado, foram ativados mais 55 leitos de UTI e 93 de enfermaria e estão previstas mais 54 UTIs e 43 enfermarias nos próximos dias.

O Paraná já aplicou 401.290 doses de vacina, segundo a pasta, sendo 298.809 da primeira dose e 102.481 da segunda dose, até a manhã desta segunda-feira (1º).